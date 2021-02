Usa: comitato Fda sostiene uso emergenza vaccino anti-Covid Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante comitato consultivo della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, ha sostenuto all'unanimità il vaccino contro il coronavirus della casa farmaceutica Johnson & Johnson per l’uso di emergenza, un passaggio fondamentale che apre la strada alla distribuzione nel Paese del preparato, il terzo dopo quelli di Pfizer e Moderna. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. La decisione, non vincolante, arriva mentre l'amministrazione del presidente, Joe Biden, spinge per aumentare la fornitura di dosi di vaccino disponibili nel Paese. I funzionari sanitari statunitensi sono sempre più preoccupati per le nuove varianti del virus, in particolare il ceppo B.1.351 proveniente dal Sud Africa. Il capo dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), la dott.ssa Rochelle Walensky, ha avvertito venerdì scorso che il calo dei casi di Covid-19 segnalato negli Stati Uniti dall'inizio di gennaio potrebbe ora rallentare, mentre le varianti continuano a diffondersi.(Nys)