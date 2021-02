Usa: Biden in Texas dopo tempesta polare, “siamo al vostro fianco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato nello Stato del Texas, colpito molto duramente dalla tempesta polare che si è abbattuta sull’Unione nelle ultime settimane. Lo riferiscono i media Usa. "Siamo partner e siamo qui per restare", ha affermato l’inquilino della Casa Bianca rivolgendosi ai texani. "State salvando la vita delle persone. Come direbbe mia madre, state facendo il lavoro di Dio ", ha detto Biden ai funzionari della sanità locale durante la visita al Centro per le operazioni di emergenza con il governatore del Texas, Greg Abbott.(Nys)