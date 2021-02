Argentina: ministra della Salute Vizzotti positiva al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute dell'Argentina, Carla Vizzotti, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa ministra attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Mi sono sottoposta ad un tampone come parte del protocollo per poter partecipare all'inaugurazione dell'anno legislativo in parlamento il primo marzo prossimo e sono risultata positiva", ha scritto, aggiungendo che osserverà un periodo di isolamento nei prossimi giorni. In un secondo e successivo messaggio Vizzotti ha rivolto un appello alla cittadinanza a continuare ad osservare le pratiche di prevenzione del contagio, sottolineando che "la pandemia non è passata". La ministra era tra i membri del gabinetto che non era stata sottoposta ad una vaccinazione preventiva come personale "strategico" del governo. Lo scandalo delle vaccinazioni a funzionari, parenti di funzionari e amici del governo era costato la settimana scorsa al predecessore di Vizzotti, Gines Gonzalez Garcia, e tuttora prosegue con nuove rivelazioni sull'applicazione a persone al di fuori del calendario ufficiale. (segue) (Abu)