Argentina: ministra della Salute Vizzotti positiva al coronavirus (2)

- Vizzotti è stata nominata come ministro della Salute sabato scorso. Dopo aver assunto il suo nuovo incarico aveva pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter dove ringraziava il presidente per averla scelta e aveva assicurato che "verranno rafforzati i dispositivi e le azioni che garantiscono l'equità nell'accesso ai vaccini". "Ringrazio il presidente Alberto Fernández per la sua fiducia nel darmi questa responsabilità, che spero di ripagare con il mio massimo impegno e dedizione", aveva detto Vizzotti, che fino ad allora era in carica come segretario per l'Accesso alla salute. Tra le prime misure intraprese al governo quella di pubblicare una lista di 70 nomi di tutte le persone vaccinate su ordine del suo predecessore, e quella di pubblicare in tempo reale i dati sul progresso del piano di immunizzazione contro la Covid-19. (segue) (Abu)