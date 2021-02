Business news: Francia, Axa si ritira dal progetto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo assicurativo francese Axa si ritira dal progetto del gasdotto Nord Stream 2. A confermarlo Alban de Mailly Nesle, direttore del settore rischi e investimenti durante una conferenza stampa organizzata per presentare i risultati del gruppo. Axa non ha tuttavia fornito dettagli su questa decisione. In totale sono diciotto le società che si sono ritirate dal progetto che prevede la costruzione di un gasdotto che collega la Russia alla Germania. "Eravamo un piccolo gruppo assicurativo in questo progetto, ma è chiaro che la nostra presenza globale ci confronta sempre a tensioni geografiche", ha detto al quotidiano francese "Les Echos" Thomas Buberl, direttore generale di Axa. "Visto che vogliamo continuare ad evitare un'esposizione di natura geopolitica che sarebbe negativa per noi, abbiamo solo seguito la tendenza di altri assicuratori che erano molto più potenti di noi in questo dossier", ha detto Buberl. (Frp)