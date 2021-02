© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2021, il conglomerato petrolchimico tedesco Basf prevede un aumento del fatturato da 61 a 64 miliardi di euro e dell'utile operativo rettificato (Ebit) da 4,1 a 5 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2020 le vendite del gruppo hanno raggiunto i 59,1 miliardi, mentre l'Ebit è crollato del 23 per cento a 3,6 miliardi di euro. (Geb)