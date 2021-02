Covid: bozza Dpcm, restano chiusi gli impianti sciistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm relativo alle misure di contenimento del Covid-19.(Rin)