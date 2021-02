© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito per raggiungere anche il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori (in aggiunta al proprio). E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm. (Rin)