Usa-Canada: colloquio tra Blinken e omologo Garneu, focus su cooperazione

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi virtualmente il ministro degli Esteri canadese Marc Garneau. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. I due leader hanno discusso la necessità di lavorare a stretto contatto per affrontare le priorità condivise stabilite nella tabella di marcia del partenariato Usa-Canada, annunciata congiuntamente dal presidente statunitense, Joe Biden, e dal primo ministro canadese Justin Trudeau durante il loro incontro bilaterale virtuale del 23 febbraio scorso. Blinken e Garneau hanno parlato della stretta collaborazione tra Usa e Canada nel promuovere la democrazia e proteggere i diritti umani in tutto l'emisfero e in tutto il mondo. "Gli Stati Uniti apprezzano profondamente la leadership del Canada sulle questioni regionali e globali, incluso il ripristino della democrazia in Venezuela e in Myanmar e la fine della pratica delle detenzioni arbitrarie nelle relazioni da Stato a Stato", conclude il comunicato ufficiale. (Nys)