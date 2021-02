Covid: Confcommercio Milano, ritorno in fascia arancione costerà 56 milioni alla settimana alle imprese della ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una perdita vicina ai 56 milioni di euro alla settimana per le 21 mila imprese della ristorazione. È la stima dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con il ritorno, per le restrizioni Covid, nella zona arancione che prevede la chiusura dei pubblici esercizi (consentiti solo l'asporto e il delivery) e il divieto di uscire dal proprio Comune. Rispetto alla zona gialla i ricavi settimanali delle imprese (ristoranti, bar, gelaterie, mense, catering) scendono da 132,5 a 77 milioni con un calo del 42 per cento. "Il ritorno di Milano e dei nostri territori in zona arancione – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – seppur comprensibile per la sicurezza sanitaria, ha un costo molto pesante per le migliaia di imprese colpite da questo nuovo lockdown e impossibilitate a lavorare. Non c'è altra strada, per sostenerle, che quella di indennizzi rapidi rapportati alle perdite effettive. L'alternativa, altrimenti, è quella di chiudere definitivamente".(Com)