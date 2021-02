Stadio Roma: Campidoglio, preso atto decisione società, noi avanti con opere pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della decisione presa autonomamente questa sera dal Cda dell’AS Roma in merito al progetto per la realizzazione dello stadio a Tor di Valle. Si tratta di una valutazione imprenditoriale. Rassicuriamo i cittadini che le opere pubbliche previste, come il potenziamento della ferrovia Roma-Lido e la realizzazione del Ponte dei Congressi, verranno portate avanti dall’Amministrazione capitolina". Così in una nota il Campidoglio. (Com)