Covid: Borgonzoni, bene riapertura in zona gialla per cinema, teatri e musei nel fine settimana

- La riapertura in zona gialla di cinema, musei e teatri nel fine settimana, in linea con i protocolli di sicurezza e le indicazioni del cts, è sicuramente una buona notizia per tutti gli artisti e gli operatori dei settori dell'intrattenimento e dello spettacolo. Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla cultura e responsabile del medesimo Dipartimento per il partito. "Per favorire la ripartenza del mondo della cultura adesso è opportuno pensare ad anticipare queste riaperture dove possibile, come per i musei o in quei teatri con spettacoli già in scena, ma in streaming. Vanno poi sostenuti adeguatamente in questo percorso anche i teatri privati. Un segnale sarebbe stato riaprire i musei già da questo fine settimana, apriamo una riflessione per il prossimo e non aspettiamo oltre perché sono luoghi sicuri e semplicemente gestibili", aggiunge. (Rin)