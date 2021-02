Usa: Blinken in "visita" virtuale in Messico, destino condiviso tra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto oggi una "visita" virtuale con il Messico, risaltando - in collegamento con l'omologo Marcelo Ebrard - il "destino condiviso" con il paese latino. "Ho voluto tra virgolette 'visitare' per prima il Messico per dimostrare l'importanza che diamo, che il presidente Joe Biden da alla relazione tra i due paesi", ha detto il segretario di Stato. "È difficile pensare a una relazione più importante, o in due paesi che siano in tanti modi straordinariamente correlati" ha sottolineato Blinken augurandosi di potersi recare al più presto, e di persona, in Messico. Da parte sua, il ministro degli Esteri messicano ha salutato "le iniziative" della Casa Bianca in riconoscimento della comunità messicana, ed ha espresso soddisfazione per il rientro di Washington negli Accordi di Parigi sul clima. (segue) (Nys)