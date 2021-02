Governo: in Cdm esaminate 26 leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato ventisei leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 33 del 28/12/2020, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario" in quanto le disposizioni si pongono in contrasto con il principio dell'annualità del bilancio e conseguentemente dell'articolo 81 della Costituzione; la legge della Regione Abruzzo n. 45 del 30/12/2020, recante "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti" in quanto talune disposizioni violano l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia in cui ricade la disciplina dei rifiuti; la legge della Regione Liguria n. 32 del 29/12/2020, recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021", in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la disciplina statale vigente in materia di caccia in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; la legge della Regione Puglia n. 35 del 30/12/2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021": alcune disposizioni si pongono in contrasto con la disciplina statale vigente in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché di quelle relative all'equilibrio della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione; la legge della Regione siciliana n. 36 del 30/12/2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie", in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale e, pertanto, eccedono le competenze statutarie attribuite alla Regione, in violazione dell'art. 81 della Costituzione; la legge della Regione Toscana n. 101 del 30/12/2020, recante "Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009", in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la disciplina statale vigente in materia di tutela del paesaggio, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; la legge della Regione Molise n. 17 del 30/12/2020, recante "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020", in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale vigente, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (segue) (Com)