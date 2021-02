Governo: in Cdm esaminate 26 leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 28/12/2020, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021; la legge della Regione Campania n. 38 del 29/12/2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 29/12/2020, recante "Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76"; la legge della Regione Calabria n. 37 del 30/12/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)"; la legge della Regione Lombardia n. 25 del 28/12/2020, recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 21/12/2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 21/12/2020, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 21/12/2020, recante "Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14"; la legge della Regione Lazio n. 25 del 30/12/2020, recante "Legge Stabilità regionale 2021"; la legge della Regione Lazio n. 26 del 30/12/2020, recante "Legge Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023"; la legge della Regione Lombardia n. 27 del 29/12/2020, recante "Bilancio di previsione 2021 – 2023"; la legge della Regione Marche n. 53 del 31/12/2020, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)"; la legge della Regione Molise n. 20 del 30/12/2020, recante "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali"; la legge della Regione Piemonte n. 32 del 30/12/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19)"; la legge della Regione Puglia n. 36 del 30/12/2020, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia"; la legge della Regione Sardegna n. 32 del 23/12/2020, recante "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie"; la legge della Regione Sardegna n. 34 del 28/12/2020, recante "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici"; la legge della Regione Sardegna n. 35 del 28/12/2020, recante "Durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacultura"; la legge della Regione Veneto n. 43 del 30/12/2020, recante "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". (Com)