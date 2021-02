Stadio Roma: Morassut (Pd), con politica lucida il progetto non sarebbe mai iniziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vi fosse stata a Roma, in questi dieci anni, una politica lucida e davvero capace di interpretare la città e le sue reali esigenze, quanto oggi accade a conclusione della vicenda Tor di Valle non sarebbe mai iniziato. Se non si fossero rincorse le sirene di un consenso fatuo vezzeggiando illusoriamente e illudendo le tifoserie, migliaia di sportivi e la stesa As Roma, dicendo subito chiaramente che quel progetto non era sostenibile, ci saremmo risparmiati tanti problemi". Così in una nota il deputato Pd, Roberto Morassut. "Ora si proceda con un'operazione ragionevole di vera rigenerazione urbana - continua Morassut - attraverso il riuso del Flaminio e dell'Olimpico, per soddisfare le esigenze della Roma e della Lazio. E si punti su Tor Vergata per un impianto olimpionico di atletica leggera lasciando al campus universitario una grande struttura sportiva degna di ospitare le Olimpiadi. La buona politica deve avere il coraggio di fare cose ragionevoli seppur coraggiose", conclude. (Com)