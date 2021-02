Protezione civile: Crimi, grazie a Borrelli e benvenuto a Curcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme ad Angelo Borrelli ho affrontato i momenti più intensi del mio lavoro al governo, quando mi è stata affidata la delega alla Ricostruzione post sisma nel primo Governo Conte. Insieme ci siamo occupati dell'emergenza sisma in Sicilia e insieme abbiamo lavorato al Decreto Sisma, il primo atto di governo interamente dedicato alle popolazioni colpite dai terremoti negli ultimi 12 anni". Lo scrive su Facebook Vito Crimi (M5s). "A lui va il mio sincero ringraziamento per il profondo impegno e l'ammirevole dedizione. Un limpido servitore dello Stato e dei cittadini, sempre disponibile ed operativo a qualunque ora e in qualunque giorno, pronto a dare il supporto necessario in ogni occasione - aggiunge -. In questi anni difficili, ha saputo condurre il Dipartimento Protezione Civile con umanità e passione per il proprio lavoro. Un benvenuto va a Fabrizio Curcio, già capo della Protezione Civile. Il dipartimento passa ora in ottime mani, quelle di un dirigente che ha già dato dimostrazione di grande competenza ed esperienza". (Rin)