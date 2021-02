Libia: Di Maio riceve Jan Kubis, inviato speciale segretario generale nazioni Unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina l'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ján Kubiš. Il ministro, si legge in una nota della Farnesina, ha confermato pieno sostegno a Unsmil e all'Inviato Speciale e ha espresso forte apprezzamento per i risultati raggiunti con la nomina di una nuova autorità esecutiva unificata, auspicando un consolidamento di tali progressi a partire dal voto di fiducia che la Camera dei Rappresentanti è chiamata a esprimere sul Governo di Unità Nazionale. L'insediamento di un Governo unificato e nel pieno delle funzioni è essenziale per salvaguardare l'appuntamento elettorale di fine anno, avviare la riconciliazione nazionale e attenuare le ripercussioni economiche e sociali della crisi. Il ministro ha ricordato l'importanza di una piena e concreta attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco, anche in vista dell'auspicato dispiegamento di un meccanismo Onu di monitoraggio. Il ministro Di Maio ha infine richiamato l'esigenza di una immediata cessazione delle violazioni dell'embargo Onu sulle armi, cui l'operazione Irini a guida italiana contribuisce con imparzialità.(Res)