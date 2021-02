Covid: bozza Dpcm, in zona bianca restano sospese fiere, congressi, sale da ballo e discoteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1, la cosiddetta zona bianca, con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni cento mila abitanti, restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. E'quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm relativo alle misure di contenimento del Covid-19. Inoltre, presso il ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente composto dai rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti del rilascio delle misure anti contagio nei territori di cui al comma precedente, il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie. (Rin)