Moza: controlli per la sicurezza in stazione, 42 persone identificate e violazioni per mancato rispetto Dpcm e spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo ripreso il controllo dell'area della Stazione grazie a un presidio fisso della Polizia Locale e dell'Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade sicure". Una presenza che abbiamo fortemente chiesto al Ministero dell'Interno e ottenuto, spiega l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. L'intervento dei nostri agenti ieri si inserisce in un più ampio programma di controllo del territorio che riguarda tutte le aree 'sensibili' della città. Non dobbiamo mollare la presa, dobbiamo far sentire il fiato sul collo a chiunque trasgredisce la legge. E ci auguriamo che chi vive al di fuori della legalità sconti per intero la pena e, quando si tratta di cittadini extracomunitari irregolari, venga espulso dal Paese. L'impegno generoso delle donne e degli uomini della Polizia Locale, che ringrazio, e delle altre forze dell'ordine è determinante, ma non basta. Certezza della pena ed espulsioni sono i paletti intorno ai quali possiamo costruire una società più sicura". (segue) (Com)