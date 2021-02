Moza: controlli per la sicurezza in stazione, 42 persone identificate e violazioni per mancato rispetto Dpcm e spaccio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella serata di ieri due pattuglie in borghese della Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli anti prostituzione. Nel tratto tra viale Stucchi (compresa l'area adiacente allo stadio) e viale Lombardia gli agenti hanno redatto 8 verbali ai sensi dell'articolo 9 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana per il rispetto delle norme sulla sicurezza. "Con il nuovo Regolamento di Polizia Urbana – sottolinea l'assessore – abbiamo introdotto la possibilità di sanzionare sia le prostitute che i clienti: alla luce di ciò durante l'anno sono stati svolti numerosi servizi mirati che hanno portato sanzioni e controlli e che hanno permesso di accertare specifiche violazioni della normativa sull'immigrazione". In via della Guerrina sono stati identificati 10 ragazzi trovati all'interno dei giardini chiusi e a uno è stato contestato l'uso personale di sostanza stupefacente; in piazza Indipendenza sono state identificate 2 persone per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e in piazza Diaz sono stati controllati 5 extracomunitari con rinvenimento di 15 grammi di hashish per uso personale. Altre verifiche a San Rocco, via Poma, viale Libertà/Gaslini non hanno accertato alcuna anomalia. (Com)