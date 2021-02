© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Lazio resta in zona gialla, soddisfatto il governatore Nicola Zingaretti che su Twitter scrive: "Bene il Lazio ancora in zona gialla. Un risultato di tutta la nostra comunità. Mi raccomando: non abbassiamo la guardia. Le varianti del virus sono molto invasive e i contagi crescono", conclude il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Rer)