Recovery: martedì 2 marzo audizione Gentiloni in commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue Camera e Senato

- Martedì 2 marzo, alle ore 12, presso la sala del Mappamondo per i deputati e sala Koch per i senatori, le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Ue di Camera e Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, nell'ambito dell'esame della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza - Recovery plan. L'appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare. Lo rende noto Montecitorio.(Com)