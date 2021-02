Governo: De Petris (Leu), da Conte esempio di politica nel senso più alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lectio magistralis del presidente Conte è stata un esempio di come si possa e si debba intendere la politica nel senso più alto del termine. E' stata anche una giusta rivendicazione dei risultati positivi ottenuti dal suo governo nell'interesse del Paese e in particolare nel contrasto alla pandemia". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Spero che Conte torni presto a fornire il suo contributo prezioso al rafforzamento della coalizione che ha appoggiato sino all'ultimo il suo governo e alla definizione del progetto per il Paese che insieme avevamo iniziato a costruire", conclude De Petris.(Com)