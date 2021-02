G20: ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali, sostenere economie più vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 hanno riaffermato la volontà di sostenere le economie più vulnerabili, in particolare i Paesi con maggiori difficoltà in termini di sostenibilità del debito. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dopo la riunione in modalità virtuale dei ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, per il primo incontro ufficiale sotto la guida della presidenza italiana del G20. Un primo importante traguardo nel breve periodo - riferisce la nota - include l’effettiva implementazione del G20 common framework on debt treatment e dell’iniziativa sulla sospensione del servizio sul debito (debt service suspension initiative – Dssi). I ministri e governatori hanno incaricato le organizzazioni finanziarie internazionali di esplorare nuovi strumenti per garantire a livello globale le esigenze di finanziamento e adeguate riserve di valuta nel lungo periodo. Il Fmi proporrà una allocazione generale dei diritti speciali di prelievo.(Rin)