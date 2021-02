Parlamento: martedì 2 marzo audizione ministro Giovannini su interventi infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 2 marzo, alle ore 12, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, numero 32. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)