G20: ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali, strategia ripresa opportunità per promuovere sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 concordano che le strategie della ripresa possono rappresentare una opportunità per la promozione di modelli di sviluppo maggiormente sostenibili e promuovere la transizione verso società più eque e inclusive. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dopo la riunione in modalità virtuale dei ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, per il primo incontro ufficiale sotto la guida della presidenza italiana del G20. Passi decisivi in questa direzione - riferisce la nota - verranno definiti in due eventi chiave nel corso del 2021: un Simposio di alto livello sulla tassazione internazionale, in programma per il 9 luglio, e una conferenza sul clima l’11 luglio. Entrambi gli eventi si svolgeranno a Venezia – a ridosso della terza riunione dei ministri e governatori G20 – e vedranno la partecipazione di decisori politici, istituzioni finanziarie internazionali ed eminenti rappresentanti del settore privato.(Com)