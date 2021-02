Covid: Ciampi (Pd), valutare la chiusura delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre considerare seriamente l'eventualità di chiudere le scuole. La didattica in presenza è, e rimane, una priorità ma gli accorgimenti presi fino ad oggi rischiano di essere messi in discussione dalle varianti del virus che sta contagiando direttamente alunni anche giovanissimi; i dati sono chiari". Lo dichiara Lucia Ciampi, deputata del Partito democratico. "Una chiusura temporanea oggi in tutta Italia darebbe il tempo agli istituti di programmare nuove misure di sicurezza e potrebbe evitare domani stop locali ripetuti e non altrettanto efficaci. E darebbe soprattutto la possibilità di poter valutare eventuali prolungamenti dell'anno scolastico per recuperare le lezioni perse - sottolinea -. Il Comitato tecnico scientifico si deve esprimere il prima possibile".(Com)