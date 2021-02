Roma: in corso controlli anti Covid e per contrastare degrado a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso i controlli disposti a seguito del tavolo tecnico presieduto dal Questore nei giorni scorsi. I controlli, finalizzati al contrasto del diffondersi del virus Covid-19 già svoltisi nelle settimane passate nelle zone del centro storico della Capitale, stanno interessando questo pomeriggio in particolare il quartiere Trastevere dove è stato pianificato un ulteriore rafforzamento dei servizi finalizzati anche al contrasto del degrado. In particolare per evitare lo stazionamento di persone intente a consumare bevande, la Fontana di Santa Maria in Trastevere e la Scalea del Tamburrino sono state appositamente delimitate dalla polizia locale. A presidiare il quartiere, suddiviso in due aree, insieme alla polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia locale di Roma Capitale. (Rer)