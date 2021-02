G20: ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali, sostegno a iniziativa presidenza italiana su crescita e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 danno ampio sostegno all’iniziativa della presidenza italiana G20 volta a garantire maggiore crescita e stabilità finanziaria oltre all’attuale crisi Covid-19. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dopo la riunione in modalità virtuale dei ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20, per il primo incontro ufficiale sotto la guida della presidenza italiana del G20.(Com)