Sicurezza: fonti Viminale, indetta nuova gara per fornitura dispositivi a impulsi elettrici a forze Polizia

- Fonti del Viminale fanno sapere che è stata indetta una nuova gara per la fornitura di dispositivi ad impulsi elettrici in dotazione alle forze di Polizia, la cui sperimentazione è iniziata fin dal 2014 con la costituzione di un apposito tavolo tecnico interforze. Le prime due gare bandite dal Viminale, nel dicembre del 2019 e nell’agosto del 2020, non hanno dato esito. E’ stato necessario, dunque - proseguono le fonti - avviare ora una nuova procedura negoziata. Entro fine marzo 2021 dovranno pervenire le relative proposte. (Rin)