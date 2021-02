Pd: Zingaretti, affidato a Matteo Ricci coordinamento sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia di aver "attribuito a Matteo Ricci, membro del comitato politico e sindaco di Pesaro, il compito di costituire e coordinare il coordinamento dei sindaci del Pd, che rappresentano per noi un motore fondamentale e una costante spinta alla concretezza del nostro progetto riformista. La segreteria - continua il leader del Pd in una nota - è integrata con due funzioni di particolare rilievo ed importanza: Andrea de Maria assume la responsabilità delle politiche culturali, fino ad ora seguita da Nicola Oddati che rimane coordinatore dell’iniziativa politica, e delle politiche per la memoria. Manuela Ghizzoni, invece, assume la responsabilità relativa al settore Università e ricerca". (Com)