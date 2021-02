Cultura: Pd Roma, splendida notizia riapertura teatri, cinema e musei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una splendida notizia per Roma e per l'Italia. Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato che il 27 marzo, teatri e cinema riapriranno nelle zone gialle, e i musei, con prenotazione, saranno accessibili anche nei week end. È una notizia che allarga il cuore, e che deve trovare Roma Capitale pronta a sostenere le strutture, gli imprenditori, gli operatori e i cittadini nelle sfide che verranno nei prossimi mesi". Lo affermano in una nota Andrea Casu segretario Pd Roma e Gioia Farnocchia Resp. Creatività e Cultura PD Roma. "Siamo consapevoli della situazione difficile, talora drammatica, in cui versano le imprese culturali e i lavoratori della cultura - continua la nota - Il partito democratico di Roma con i suoi amministratori è stato e sarà in prima linea per assicurarsi che questa prima, fondamentale bella notizia sia seguita da azioni e sostegni dell'amministrazione capitolina a tutto il mondo della cultura e della creatività". (Com)