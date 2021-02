Digital Tax: Giacomoni (FI), dopo Yellen cade ultimo ostacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante il G20 di quest'oggi la Segretaria del Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha riferito ai ministri delle Finanze dei Paesi del G20 che gli Usa hanno ritirato la loro opposizione alla tassazione delle attività dei cosiddetti 'Giganti del Web', come Google, Amazon e Facebook". Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e membro del coordinamento di presidenza azzurro. "Una notizia veramente positiva per il nostro Paese e per le nostre Pmi – prosegue Giacomoni - e che dà il definitivo via libera ad un adeguamento della tassazione dei colossi Big Tech, per la quale Forza Italia ed il sottoscritto si stanno battendo da molto tempo, attraverso iniziative parlamentari e interventi di sensibilizzazione sui social e sui media. Nei giorni dell'insediamento del Presidente Joe Biden e precisamente il 9 novembre 2020 ho depositato una mozione per chiedere al Governo di intervenire subito per modificare la struttura del prelievo verso i Giganti del Web, a tutela di botteghe storiche, Pmi ed imprese italiane e auspicavo: 'Con Biden e i democratici al Governo in Usa, cosa aspetta il governo Conte a chiedere all'Europa un adeguamento delle tasse per i giganti del web?'. Quelle parole sono state di buon auspicio ora che gli Stati Uniti hanno promesso di trovare un accordo in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sulla tassazione delle multinazionali, non costituendo più un 'rifugio sicuro' per le multinazionali. Una grande notizia – conclude Giacomoni – che ripaga lo sforzo profuso in Parlamento e che rappresenta una svolta per il Made in Italy: non è più sostenibile per il nostro Paese una situazione che vede i Giganti del Web moltiplicare gli utili e pagare appena il 3 per cento dei ricavi (e solo dal 2021), mentre i negozi di vicinato, le botteghe storiche e in generale le Pmi italiane pagano oltre il 60 per cento, motivo per cui, spesso, sono costrette a chiudere; ora, con il Governo autorevole appena insediato in Italia e con il sostegno di Forza Italia, i tempi sono maturi". (Com)