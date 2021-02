Imprese: Santagata (Cy4gate), soddisfatto per ottimi risultati conseguiti nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono estremamente soddisfatto della conclusione di questi primi incredibili 12 mesi. A quasi un anno di distanza dal nostro debutto sul mercato Aim, la nostra esclusiva value proposition è sempre più apprezzata e richiesta dal mercato, come dimostrano sia gli ottimi risultati che l’eccellente marginalità del 2020". Lo ha dichiarato l'Ad e general manager di Cy4gate, Eugenio Santagata, dopo che il cda ha approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020. "È stato un anno molto intenso e ricco di novità: lascerò il testimone all’amico Emanuele Galtieri: lui come Ceo, io come consigliere e parte del comitato strategico, guideremo insieme le scelte di investimento futuro di Cy4Gate, che sono certo saranno ancora ricche di soddisfazione per tutti gli stakeholders”. Emanuele Galtieri, deputy general manager Cy4gate, ha sottolineato che "con questa brillante chiusura di esercizio 2020, inizia la mia più importante sfida: continuare a percorrere lo stesso sentiero verso un orizzonte sfidante, spingendo il nostro modello di business credibile per continuare ad affermarci e consolidarci nel mercato domestico. Ma vogliamo anche posizionarci con convinzione sul mercato estero, facendo leva sia sulla nostra pluriennale esperienza nei mercati internazionali, sia sullo sviluppo di nuove suite di prodotti che possano affrontare una competizione sempre più agguerrita e di qualità”, ha concluso.(Com)