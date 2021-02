© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEL'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, interviene alla conclusione dell'Assemblea degli oratori.Casa Cardinal Schuster, via Sant'Antonio, 5 (ore 9.30 - 12.00)Esequie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso. I funerali sono celebrati dall'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.Centro sportivo, via Tolstoi 84 Limbiate/MB (ore 10.00)Presidio della Lega in via Negrotto per denunciare il degrado e l'incuria del campo nomadi e chiederne la chiusura e lo sgombero. Al presidio sono presenti il Commissario Provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier Stefano Bolognini, l'Onorevole Igor Iezzi e il Capogruppo della Lega in Municipio 8, Enrico Salerani.Via Negrotto (ore 10.30)Flash mob “Uomini che amano le donne” organizzato dai consiglieri del partito democratico contro la violenza di genere,Piazza San Fedele (ore 11.00)Gazebo di Forza Italia dove verranno distribuiti un sondaggio sulle esigenze dei milanesi e un volantino sul programma di FI.Punto stampa in Piazza Sant'Agostino all'incrocio con Viale Papiniano (ore 12.00) (Rem)