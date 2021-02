Congo-Kinshasa: fonti stampa, ambasciata d'Italia informò autorità congolesi di spostamento Attanasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Kinshasa aveva chiesto formalmente alle autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) di autorizzare l'accesso dell'ambasciatore Luca Attanasio, del console Alfredo Bruno Russo e del carabiniere Vittorio Iacovacci all'aeroporto internazionale di Kinshasa-Ndjili, punto di partenza e di arrivo del viaggio in programma a Goma e Buakavu dal 19 al 24 febbraio scorsi. È quanto emerge da un documento timbrato e firmato dalla rappresentanza diplomatica italiana a Kinshasa lo scorso 15 febbraio e indirizzato al ministero degli Esteri congolese, nel quale si avverte che i tre viaggiatori sarebbero partiti dalla capitale congolese con direzione Goma venerdì 19 febbraio alle ore 9 a bordo del volo Unhas (United Nations Humanitarian Air Service) e sarebbero rientrati sempre a Kinshasa il mercoledì successivo alle ore 15.20 a bordo del volo Unhas. Nel documento, pubblicato su Twitter ma di cui "Agenzia Nova" non ha avuto conferma, l'ambasciata d'Italia riferisce inoltre il nome - Floribert Basunga - dell'autista che avrebbe accompagnato i tre funzionari e chiede inoltre "all'autorità competente di far rispettare le clausole di privilegio dei diplomatici conformi alla Convenzione di Vienna, rispettando il fatto di non aprire i bagagli dei funzionari diplomatici". (Res)