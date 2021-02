Imprese: Suez respinge opa di Veolia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Suez ha respinto l'offerta di pubblico acquisto (opa) del concorrente Veolia giudicandola inaccettabile visto il rischio di smantellamento che ne deriva. Lo ha annunciato Suez in un comunicato, dove si afferma che "le condizioni non erano riunite per accogliere favorevolmente un simile progetto". A inizio febbraio Veolia ha presentato un'opa per acquisire il 70,1 per cento di Suez con un prezzo di 18 euro ad azione, dopo aver già ottenuto il 29,9 del gruppo da Engie. "L'interesse sociale di Suez non è preservato in un'operazione che implica il suo smantellamento", ha spiegato il gruppo nella nota. (Frp)