Ue: Aimi (FI), con Draghi ritorno da protagonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri, rileva che "nel corso del vertice Ue su Difesa e Sicurezza, Mario Draghi ha sottolineato l’importanza e il percorso di costruzione dell’Autonomia strategica Ue, il progetto che immagina l’Unione europea protagonista sulla scena del nuovo mondo multipolare. Il presidente del Consiglio, in questo senso, dopo aver rassicurato sulla complementarietà con la Nato, 'autonomi e coordinati', ha detto che 'tuttavia la Ue deve puntare ad essere più che solo una parte della Nato'". Il parlamentare aggiunge in una nota: "La prospettiva europea, con la parola d’ordine di Autonomia strategica, irrompe dunque in questa nuova stagione politica e governativa, non più come antipatica burocrazia di Bruxelles, ma come il progetto che deve condurci verso lo status di superpotenza sulla scena internazionale, così come Stati Uniti, Russia, Cina, India e Brasile, con inevitabili vantaggi per tutti i cittadini Ue, soprattutto in termini di pace". (Com)