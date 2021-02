Brasile: telecomunicazioni, presentate regole asta sviluppo tecnologia 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) ha approvato il testo con i contenuti da inserire nel bando d'asta per l'affidamento dello sviluppo della rete per le telecomunicazioni 5G in Brasile. L'agenzia ha inoltre stabilito che ci si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire lo sviluppo del segnale nelle grandi città del paese non oltre il 31 luglio 2022. Il passo successivo nel progresso di affidamento del servizio sarà quello di calcolare il prezzo delle offerte per i singoli blocchi da mettere all'asta, in modo che la Corte dei conti federale (Ctu) possa analizzarli entro 150 giorni. Il 5G è considerato la quinta evoluzione della tecnologia dei telefoni cellulari. Oltre a promettere velocità di download più elevate (fino a 20 volte superiori al 4G), offre una latenza inferiore (il tempo di risposta tra un comando effettuato e la sua esecuzione). Ciò consente una connessione più stabile, consentendo, ad esempio, che sia possibile giocare tramite 5G e non lasciare "dietro" persone che sono su una connessione fissa. (segue) (Brb)