Brasile: telecomunicazioni, presentate regole asta sviluppo tecnologia 5G (2)

- In tutto, il bando prevede l'offerta all'asta di quattro frequenze. Le società di telecomunicazioni acquistano il diritto di utilizzarle per offrire i propri servizi. Complessivamente gli operatori che faranno offerte per l'asta dovranno investire nell'installazione di reti 4G in tutti i comuni con più di 600 abitanti (circa 500) nel roaming nazionale obbligatorio (i clienti di un'azienda saranno collegati al segnale disponibile, da qualsiasi operatore) e nella copertura lungo 48mila chilometri di autostrade con servizi internet ad alta velocità (priorità su Br-163, 364, 242, 135, 101 e 116). (segue) (Brb)