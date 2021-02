Grecia: Covid, serrata in Attica prorogata fino all'8 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro della Salute, Vassilis Kikilias, ha detto che il 90 per cento dei posti letto di terapia intensiva Covid nella regione greca dell’Attica sono occupati, a proposito del forte impatto della pandemia di coronavirus nella regione che al momento registra il più alto tasso di contagio nel Paese. Il ministro ha spiegato che il sistema sanitario nazionale è stato messo a dura la provo dalla crisi dettata dal coronavirus nell’ultimo anno. Kikilias ha chiarito che fino ad ora nel Paese sono state eseguite 758.480 vaccinazioni, corrispondenti al 7,22 per cento della popolazione. Le vaccinazioni giornaliere sono in media 25.004 e gli appuntamenti prenotati in totale sono 1.486.660. (Gra)