Fisco: Franco, riforma va affrontata in modo ampio e sistematico

- “Sulla riforma fiscale ripeto quello che il presidente Draghi ha detto in Parlamento pochi giorni fa: che il governo considera la riforma fiscale come qualcosa di molto importante, che andrà affrontato in modo molto ampio e sistematico”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella conferenza stampa a conclusione della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi G20.(Rin)