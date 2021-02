Covid: Salvini, Italia faccia come San Marino e cerchi i vaccini in Russia o Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, sottolinea: "San Marino (oggi ho contattato ministri, parlamentari e amministratori locali) ha cominciato a curare la popolazione coi vaccini comprati in Russia, e andrà avanti coi vaccini comprati in Israele. Visto che l’Europa non manda quanto promesso - continua il senatore in una nota -, sarebbe giusto che anche il governo italiano, in attesa di avviare una auspicata produzione nazionale, cercasse all’estero quello che serve per combattere il Covid: la salute dei cittadini non ammette altri ritardi, sprechi o errori". (Com)