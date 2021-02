Grecia: Covid, serrata in Attica prorogata fino all'8 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già nei giorni scorsi il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto che nella regione greca dell'Attica sarebbe stato probabile una proroga della serrata per contenere la diffusione del Covid-19 anche oltre il 28 febbraio. Durante un incontro del governo, Mitsotakis ha espresso soddisfazione per i passi avanti nel piano di vaccinazione della popolazione, riscontrando tuttavia un pericoloso aumento del numero dei contagi negli ultimi giorni in particolare nella regione di Atene. Riguardo il piano di vaccinazione Libertà (Eleftheria), il premier greco ha evidenziato che si è vicini alla soglia di un milione di vaccinati: ma, secondo Mitsotakis, questo non può essere un motivo per abbassare la guardia in considerazione del fatto che le terapie intensive del Paese vedono l'80 per cento delle loro capacità occupate.(Gra)