Libano: Tribunale Onu processerà membro di Hezbollah per attentati contro tre politici

- Un esponente latitante del partito sciita libanese Hezbollah, Salim Ayyash, sarà processato il prossimo giugno in contumacia dal Tribunale speciale per il Libano dell’Onu, per tre attacchi contro politici libanesi effettuati nei primi anni 2000. Lo ha annunciato oggi il Tribunale speciale con sede all’Aia. Ayyash è già stato condannato all’ergastolo dal Tribunale lo scorso dicembre 2020, per il suo coinvolgimento nell’attentato che il 14 febbraio 2005 uccise l’ex primo ministro libanese Rafik Hariri e altre 21 persone a Beirut. Il nuovo processo riguarda attacchi condotti ai danni di Marwan Hamade, George Hawi ed Elias Murr, ha aggiunto il tribunale. Su Ayyash pendono cinque capi d’accusa, fra cui “esecuzione di atti terroristici” e “omicidio volontario”. Durante il primo attacco, avvenuto a Beirut nell’ottobre del 2004, Hamade, parlamentare della minoranza drusa ed ex ministro, e un’altra persona furono feriti, mentre una guardia del corpo rimase uccisa. Nel secondo attacco, avvenuto anch’esso nella capitale libanese nel giugno 2005, Hawi, ex leader del Partito comunista libanese, fu ucciso, e altre due persone rimasero ferite. Nel terzo attacco, verificatosi nel luglio 2005, Murr, allora ministro della Difesa, rimase ferito insieme ad altre 14 persone ad Antelias, presso Beirut, mentre un’altra persona rimase uccisa. Il processo contro Ayyash è il primo nuovo caso aperto dal Tribunale da quando è stato creato, nel 2007. (Res)