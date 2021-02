Omicidio Willy: gip sceglie giudizio immediato, al via corte d’assise il 10 giugno a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ fissata il 10 giugno prossimo, alle 9.30, la data della prima udienza del processo in corte d’assise a Frosinone per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne italo capoverdiano di Paliano, ucciso a calci e pugni nella notte tra il 5 e il 6 settembre dello scorso anno nella zona della movida di Colleferro. Il Gip del tribunale di Velletri ha accolto la richiesta avanzata dalla procura per il Giudizio immediato, superando quindi l’udienza preliminare e costituendo di fatto il rinvio a giudizio. Gli imputati sono i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, difesi dall’avvocato Massimiliano Pica, Mario Pincarelli difeso dall’avvocato Loredana Mazzenga, attualmente ristretti in carcere, e Francesco Belleggia, difeso dall’avvocato Vito Perugini, che si trova agli arresti domiciliari. Tutti e quattro i ragazzi sono di Artena. (segue) (Rer)