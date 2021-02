Omicidio Willy: gip sceglie giudizio immediato, al via corte d’assise il 10 giugno a Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A loro la procura contesta il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi perchè “in concorso tra loro cagionavano la morte di Duarte Monteiro Willy colpendolo reiteratamente e violentemente con pugni e calci al capo, al collo, al torace e all’addome, anche quando la vittima ormai si trovava a terra, priva di sensi e non in grado di opporre alcuna difesa, provocando un grave politraumatismo, a livello cranio-toracico ed addominale con conseguente insufficienza cardiorespiratoria e arresto cardiocircolatorio”. Il Gip ha ammesso al processo come parti offese, al fine di potersi costituire come parti civili, il padre della vittima Armando Do Nascimiento Monteiro, la madre Maria Lucia Duarte e la sorella Milena Monteiro. (Rer)