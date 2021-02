Spagna: premier Sanchez, obiettivo è recuperare la normalità e il turismo senza aumentare rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione europea c'è accordo sulla necessità di mantenere i viaggi "essenziali" soprattutto in Paesi formalmente dipendenti dal settore del turismo. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, al termine delle riunione del Consiglio europeo, aggiungendo che è stato aperto un dibattito sui certificati di vaccinazione "così importanti per la Spagna". Per il premier Sanchez, l'obiettivo è "recuperare la normalità e il turismo senza aumentare il rischio per la salute". (Spm)