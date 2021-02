Congo-Kinshasa: Pam, Rocco Leone non è più in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Programma alimentare mondiale (Pam) in Repubblica democratica del Congo, Rocco Leone, non è più in ospedale. Lo ha ribadito il vicedirettore della Comunicazione del Pam, Greg Barrow, nel corso della conferenza stampa tenuta questa sera in diretta video. "Posso assicurare con certezza che Rocco Leone non è più in ospedale, sta bene, in luogo sicuro, ed è seguito dal personale Pam", ha dichiarato Barrow.(Res)